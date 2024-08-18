Товарооборот Китая и Украины вырос на 18% с начала 2024 года

Товарооборот Китая и Украины за январь — июль текущего года достиг 5,2 млрд долларов. Это на 18% больше аналогичного показателя 2023 года, сообщает Газета.ru .

По данным Главного таможенного управления КНР, за первые 7 месяцев этого года Китай экспортировал на Украину товаров на 2,028 млрд долларов, что почти на 42% превышает показатель за аналогичный период 2023 года. В свою очередь Украина поставила КНР товаров на 3,198 млрд долларов (+6,5% за год).

В июле товарооборот между двумя государствами составил 732,138 млн долларов. Китай поставил Украине товаров на 310,998 млн долларов, в то время как Украина Китаю — 421,140 млн долларов.

Ранее стало известно, что агентство Fitch Ratings объявило об ограниченном дефолте Украины, после того как страна не выплатила купон по еврооблигациям 2026 года на сумму 750 млн долларов. Киев должен был произвести выплату еще 1 августа.