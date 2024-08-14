Fitch снизило кредитный рейтинг Украины до ограниченного дефолта

Агентство Fitch объявило об ограниченном дефолте Украины, после того как страна не выплатила купон по еврооблигациям 2026 года на сумму 750 млн долларов, сообщает РБК .

Украина должна была произвести выплату еще 1 августа. Затем истек и 10-дневный льготный период, который был дан для осуществления платежа. Но купон по еврооблигациям на 750 млн долларов с погашением в 2026 году так и не был уплачен.

На это отреагировало Fitch Ratings. Агентство в соответствии с критериями снизило рейтинг страны с отметки «C», которая означает, что дефолт неизбежен, до «RD» — ограниченный дефолт.

Также рейтинг еврооблигаций на 750 млн долларов был понижен с «C» до «D», что означает дефолт.

В начале августа Украина начала процесс реструктуризации внешнего долга более чем на 20 млрд долларов, чтобы избежать дефолта. Киеву удалось договориться об этом ранее с комитетом владельцев еврооблигаций страны.