Власти Украины договорились о реструктуризации внешнего долга

сегодня в 13:04

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киеву удалось достичь принципиальных договоренностей с комитетом владельцев еврооблигаций страны о реструктуризации внешнего долга.

«Восстанавливаем долговую устойчивость. Спасибо команде Минфина за профессиональную работу!» — написал украинский премьер в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что благодаря этому важному этапу реструктуризации долга Украина в течение следующих 3 лет сможет сэкономить 1,4 млрд долларов и 22,75 млрд долларов — до 2033 года.

Глава украинского правительства добавил, что высвобожденные ресурсы будут направлены на оборону, социальную защиту и восстановление страны.

Ранее британская неправительственная организация Debt Justice заявила, что власти Соединенного Королевства могут спасти Украину от дефолта, если запретят подавать долговые иски к Киеву. Речь идет о долге в 24 млрд долларов.