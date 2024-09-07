Торговля Москвы и стран ШОС выросла почти на 12% за первые 6 месяцев 2024 года

Доля столицы в общероссийском товарообороте со странами-участницами Шанхайской организации содружества (ШОС) в период с января по июнь текущего года превысили 40%. Главным партнером Москвы в этом периоде оказался Китай, на который пришлось порядка 60% всего объема торговли со странами ШОС, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«За первые шесть месяцев 2024 года объем взаимной торговли Москвы и стран ШОС вырос практически на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и сейчас доля столицы в общероссийском товарообороте с ШОС оценивается более чем в 40%. Ключевым партнером для нас является Китай, на него приходится около 60% от общего объема взаимной торговли Москвы со странами ШОС, на втором месте Индия, ее показатель — 20%», — рассказал Гарбузов.

Продукция столичных компаний пользуется спросом в Таджикистане, Пакистане, Киргизии, Иране, Узбекистане и Казахстане. Важное место в торгово-экономическом сотрудничестве со странами ШОС занимает взаимодействие в промышленности. К примеру, Китай и Москва занимаются успешной реализацией кооперационных проектов — московское предприятие поставляет в Китай валидаторы для общественного транспорта и считыватели банковских карт.

По словам генерального директора ГК «Терминальные Технологии» Игоря Сухоставского, группа компаний занимается экспортом платежного оборудования, которым оснащаются китайские автобусы в центральноазиатских странах.

«Интеграторы, ведущие проекты в Азии, ОАЭ и Саудовской Аравии, требуют от китайских производителей валидаторов применять в своем составе российские ридеры банковских карт, как наиболее быстрые на рынке. Сегодня более 13 тыс. наших валидаторов Vendotek принимают бесконтактные платежи в общественном транспорте Казахстана, Узбекистана и других стран Азии», — сказал Сухоставский.