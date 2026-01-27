Тепличные комплексы Подмосковья собрали более 16 тыс тонн овощей в декабре

В декабре тепличные хозяйства Московской области вырастили свыше 16 тысяч тонн свежих овощей, а семеноводческие предприятия представили новые сорта томатов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Тепличные комплексы Подмосковья продолжают круглогодичную работу, обеспечивая жителей региона свежими овощами вне зависимости от погодных условий. Современные технологии энергосбережения и автоматизированные системы климат-контроля позволяют аграриям поддерживать стабильное производство.

В декабре в теплицах региона было собрано 16 024 тонны свежих овощей. Одновременно с этим семеноводческие предприятия и научные центры разрабатывают новые сорта и гибриды, адаптированные к климату Московской области. В 2025 году компания «Агрофирма Партнер» вывела на рынок новые гибриды томатов: «ЧЕРРИ АЛЕСЯ F1», «СЕЛЬЧАНКА F1», «ПОКЕР F1», «СИЕСТА F1» и «Праздничный томат». Эти сорта отличаются высокой урожайностью и универсальностью использования.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что поддержка аграриев остается одним из приоритетов. Для сельхозпроизводителей доступны субсидии, помощь в проведении агротехнических работ, приобретении техники и внедрении инноваций. Эти меры способствуют развитию отрасли и внедрению современных технологий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.