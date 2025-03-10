Т-Банк снизил ставки по вкладам

Т-Банк решил изменить ставки по всей линейке вкладов. Они будут снижены с 11 марта, сообщается на сайте кредитной организации.

По продукту «СмартВклад» без пополнения ставки снижены на срок от трех месяцев до 24 месяцев. Максимальная доходность депозита осталась на уровне 21% годовых с учетом вложения средств на два месяца.

Положить нужно минимум 50 тыс. руб. На непополняемый депозит можно докладывать средства только в первые 30 дней.

По депозитам на 3 месяца они сократятся до 19%, на 4–6 месяцев — до 18,5%, на 7–12 месяцев — до 17%, на 13–17 месяцев — до 16%, на 18–19 месяцев — до 14%, на 20–24 месяца — до 14%.

По продукту «СмартВклад» с возможностью пополнения ставки снижаются на срок от семи до 24 месяцев. Максимальная доходность депозита изменилась — теперь она составляет 17% годовых, если вкладывать деньги на три-шесть месяцев.

Новые ставки по пополняемым вкладам: на 7–11 месяцев — 15%, на 12–16 месяцев — 13%, на 17 месяцев — 12%, на 18–24 месяца — 10%. Измененные ставки коснутся вкладов, открытых с 11 марта. Они не зависят от подключенных сервисов Pro/Premium/Private.

В феврале крупнейшие банки России снизили ставки по вкладам. Это произошло после того, как ключевая ставка ЦБ РФ осталась на уровне 21% годовых.