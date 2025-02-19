Крупнейшие банки России снизили ставки по вкладам

С начала текущей недели три крупных банка из топ-10 снизили ставки по вкладам после того, как ключевая ставка ЦБ РФ осталась на уровне 21% годовых, сообщает «Российская газета» .

С 17 февраля ставки по вкладам в МКБ снизились на 0,5–1 процентный пункт. Так, на срок 6 месяцев теперь предлагается ставка 21,5% вместо 22,5%. То же касается годовых вкладов. Минимально гарантированные ставки по другим срокам, за исключением 3 месяцев, не превышают 18%.

С 18 февраля Т-Банк увеличил процентные ставки по рублевым вкладам на срок от 3 до 5 месяцев до 19,5% и снизил до 18% для вкладов на 7-12 месяцев. Для долгосрочных вкладов изменения достигают 3,28%. Кроме того, с 26 февраля базовая процентная ставка по накопительному счету снижена с 16% до 15% годовых.

В Альфа-Банке произошло снижение максимальной ставки по вкладу для новых средств с 23% до 21% годовых на срок 9 месяцев. Остальные ставки также уменьшились на 0,9–2 процентных пункта. Доходность уже имеющихся накоплений упала ниже 20%.

В банке также предлагают вклад со ставкой 23% на 3 года, но для сроков от 3 месяцев до 2 лет ставка уменьшилась с 18,9–22% до 16–20%.

Ранее британская газета The Financial Times писала, что в очередном пакете санкций, введенных Евросоюзом в отношении России, будут включены 13 банков.