Т-Банк разблокировал и вернул клиентам 3,5 млрд рублей

Председатель правления Т-Банка Станислав Близнюк заявил, что управляющая компания «Т-Капитал» вернула доступ к активам инвесторов, которые ранее заблокировали внутри паевых инвестиционных фондов (ПИФ), сообщает РБК .

«Мы смогли вернуть половину средств из фондов, не просто выделив ЗПИФ, но и разблокировав часть заблокированных активов в иностранной инфраструктуре», — заявил Близнюк.

Он подчеркнул, что клиентам вернули почти половину заблокированных денег. Торговлю открыли для 450 тыс. человек. Вторая часть средств была переведена в закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ). Оттуда деньги смогут вернуть в случае разблокировки активов.

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