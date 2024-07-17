Светлана Журавлева возглавит комитет по конкурентной политике Подмосковья

«Слышал, вы — человек профессиональный. Не сомневаюсь в этом. <…>. Уверен, что та белая книга и наши позиции в ней, и все, что связано с высоким рейтингом, проведения торгов, также будет совершенствоваться. <…> Мы ожидаем от вас новаций и эффективных торгов», — сказал губернатор в ходе совещания с руководящим составом правительства области и главами округов.