Сварщики вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых рабочих профессий России

Средняя зарплатная вилка для сварщиков в России составляет от 165 до 270 тысяч рублей в месяц, сообщает ТАСС .

Согласно исследованию «Авито работы», за осень 2025 года число вакансий для этих специалистов выросло на 44%, а среднее предлагаемое вознаграждение достигло 190,5 тысяч рублей — на 63% выше показателей прошлого года.

Наибольший рост вакансий зафиксирован в Камчатском крае (+119%), Ленинградской (+83%) и Амурской (+71%) областях.

Работодатели активно привлекают кандидатов бонусами: бесплатным питанием, обучением за счет компании и корпоративными скидками. При этом интерес к профессии среди молодежи 18–24 лет увеличился более чем вдвое.

