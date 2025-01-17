Существует потенциальная точка роста газового экспорта России в Европу

Если Норвегия в значительной мере снизит поставки газа на европейский рынок — а вероятность такого развития событий крайне высока — то властям ЕС придется искать альтернативных поставщиков. Для России снижение экспорта норвежского трубопроводного газа в Европу может стать потенциальной точкой роста по части газового экспорта, сообщил РИАМО директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс» Павел Марышев.

Норвегия долгое время занимала второе место по объемам экспорта природного газа в страны ЕС. После значительного снижения объемов российского газа на европейском рынке норвежские поставки стали опорными. В частности, в прошлом году газ норвежского происхождения составил порядка 38% от суммарного объема европейского рынка. Ориентировочно ЕС импортировал порядка 300 млрд кубометров, из которых 117 пришлось именно на северных соседей.

«Действительно, нефтегазодобывающая промышленность Норвегии работает на полную проектную мощность. Однако существует пространство для роста: норвежский шельф обладает высоким потенциалом. Но для его раскрытия требуются дорогостоящие геологоразведывательные работы. Как показывает практика, частный капитал не стремится инвестировать в это направление, а позицию норвежской короны сложно назвать „проуглеводородной“. По совокупности факторов сложно дать оптимистичные прогнозы относительно будущего норвежского нефтегаза», — заявил Марышев.

Кроме того, основные источники экспортируемого газа — месторождения Тролль и Кармен — постепенно теряют в качестве, снижается отдача. Постепенно эти запасы переходят в статус труднодоступных, что повышает себестоимость добываемых ресурсов и снижает конкурентоспособность и без того дорогого норвежского газа, добавил эксперт.

Если Осло действительно в значительной мере снизит поставки газа на европейский рынок — а вероятность такого развития событий крайне высока — то властям ЕС придется искать альтернативных поставщиков. И выбор здесь невелик, считает Марышев.

«Если мы рассматриваем трубопроводные маршруты, то существующие магистральные коридоры загружены полностью. Остается только одна альтернатива — подобрать и реализовать модель поставок российского природного газа через территорию Украины. Транзитное соглашение не было продлено, однако риски энергетического кризиса могут подтолкнуть ЕС на более акцентированные шаги в данном направлении», — отметил он.

Другой вариант для Европы — дальнейшее наращивание объемов импорта СПГ.

«Здесь отмечу два отягощающих фактора. Дефицитность рынка СПГ стимулирует трейдеров вести танкеры в Азиатско-тихоокеанский регион, где потребители готовы покупать газ с весомой ценовой премией. Динамика ввода в эксплуатацию новых СПГ-мощностей указывает на достижение профицитности рынка уже в конце 2025 года. Однако прогнозы пока остаются прогнозами», — констатировал эксперт.

Вторым камнем преткновения в вопросе расширения экспорта СПГ в Европу может стать отсутствие свободных терминалов для приема СПГ. Потенциальный рост количества СПГ-танкеров, предназначенных для европейского рынка, значительно превышает текущие возможности, а темпы увеличения количества СПГ-терминалов низкие.

Для России снижение экспорта норвежского трубопроводного газа в Европу может стать потенциальной точкой роста по части газового экспорта, полагает Марышев. «Газпром» готов сотрудничать с потребителями в ЕС. Запасы в европейских подземных газовых хранилищах уже опустились ниже 63%. Поэтому в случае снижения норвежских поставок в скором времени европейцы столкнутся с жестким дефицитом.

«Думаю, власти Евросоюза полагаются на новую администрацию Белого дома: Дональд Трамп (избранный президент США — ред.) в ходе предвыборной гонки отмечал готовность США обеспечить ЕС необходимым объемом СПГ. Вероятно, эти обещания не совсем соответствуют реальности. Если же Америка не пригонит в Европу достаточно СПГ, то европейцам либо придется конкурировать с Азией за спотовые поставки, либо договаривать о продолжении трубопроводного экспорта природного газа из России», — резюмировал Марышев.