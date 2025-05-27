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Süddeutsche Zeitung: ЕС и США не координируют борьбу с обходом Россией санкций

Евросоюз и Соединенные Штаты больше не координируют действия друг друга по борьбе с обходом Россией санкций. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на доклад министерства иностранных дел Германии, сообщает ТАСС .

В пример приводится заседание совета ЕС по иностранным делам от 20 мая. Спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан пожаловался на 100%-е завершение «трансатлантического согласования» шагов по борьбе с обходом введенных против России санкций.

«Совместной работы» по подобным вопросам больше не проводится. Кооперация среди G7 проходит более медленно.

The Wall Street Journal писал, что президент США Дональд Трамп обсуждает вероятность введения новых экономических ограничений против РФ на этой неделе. Санкции вряд ли затронут банковский сектор.

Могут быть применены иные меры. Однако остается вероятность, что Соединенные Штаты не станут давить на Россию экономически.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский сказал, что Дональд Трамп может потребовать от ЕС перестать финансировать Украину. В обмен США не станут вводить 50% пошлины на товары из ЕС.