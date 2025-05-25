Дубинский: Трамп может потребовать от ЕС прекратить финансирование Киева

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент США Дональд Трамп может предложить Евросоюзу прекратить финансирование Украины в обмен на отказ от введения 50% пошлин на европейские товары, сообщает РИА Новости .

«Это механизм оказания давления на Европейский Союз с двумя целями… и потенциальной подковерной дипломатией, одним из условий невведения или послабления этих пошлин может быть отсутствие финансирования войны между Россией и Украиной», — заявил он.

Ранее Киев предложил Евросоюзу с 2026 года взять на себя финансирование украинских вооруженных сил. Идея, прозвучавшая на встрече G7, получила поддержку в западных экспертных кругах, включая влиятельный совет по международным отношениям (CFR).

Министр финансов Украины Сергей Марченко на заседании G7 призвал страны ЕС начать системное финансирование ВСУ с 2026 года. Он предложил распределить расходы пропорционально военным обязательствам стран перед НАТО.