Суд обязал вернуть деньги на счету в Монако дочери основателя «Б. Ю. Александров»

Черемушкинский суд Москвы обязал передать деньги со счетов в банке Монако основателя компании «Ростагроэкспорт» Бориса Александрова, который умер в 2020 году от COVID-19, его дочери Екатерине, сообщает РИА Новости .

После смерти основателя бренда по производству глазированных сырков «Б. Ю. Александров» нотариус приступил к разделу имущества среди наследников. Екатерина Александрова выразила несогласие с перечнем имущества, оставленного в наследство, и обратилась в суд с требованием исключить из общей наследственной массы деньги, находящиеся на счете покойного отца в Монако.

Александрова утверждает, что в 2019 году оформила с отцом беспроцентный займ и перевела ему деньги на счет в банке Монако для получения вида на жительство. Она подтвердила перевод выписками из банка. Отец должен был вернуть деньги до 1 декабря 2020 года, однако умер 30 ноября.

Родственники обжаловали решение в Мосгорсуде, который признал договор недействительным. Александрова подала очередной иск в суд, назвав незаконным обогащением родственников раздел денег с иностранного счета. Черемушкинский суд встал на сторону Екатерины Александровой и обязал вернуть ей деньги со счетов покойного отца в банке Монако.

Ранее певица Алсу подала новый иск против бывшего мужа Яна Абрамова. По словам адвоката Александра Добровинского, иск касается любви экс-супруги к деньгам влиятельного бизнесмена.