Стоимость золота на бирже достигла нового исторического максимума

Цена на золото вновь побила рекорд. Стоимость драгметалла на бирже поднялась выше 2970 долларов за тройскую унцию, сообщает РИА Новости .

Таким образом, в четверг цена на золото достигла нового исторического максимума.

Как следует из данных торгов, на пике драгметалл поднялся до 2973 долларов за унцию, а затем слегка окатился назад, до 2969,9 доллара.

Ранее о том, что цена на золото обновила рекорд, стало известно 5 февраля. Тогда стоимость драгметалла превысила 2900 долларов за унцию. Аналитики пришли к выводу, что золото подорожало из-за высказываний президента США Дональда Трампа.

Между тем эксперты заявляют, что драгметалл как инвестиционный актив сохранит привлекательность в 2025 году. Спрос на него не уменьшается.