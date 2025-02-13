Золото как инвестиционный актив сохранит привлекательность в 2025 году

Банк России назвал золото самым прибыльным активом на российском рынке. Регулятор отметил, что драгметалл за 2024 год принёс инвесторам доход в размере 44,6%. Конечно, свой вклад в такой результат внесла валютная переоценка. Однако у золота сохраняется и своя динамика, определяющаяся спросом на драгметалл как на средство сохранения сбережений в условиях нестабильности, заявил РИАМО директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.

Дело в том, что на российском рынке золото торгуется в рублях, однако его курс привязан к цене драгметалла на Лондонской товарно-сырьевой бирже, где оно торгуется в долларах США, объясняет эксперт.

«За 2024 год российская валюта потеряла к американской 12,5% — это и есть валютная переоценка, которая заложилась в итоговый результат золота как актива на российском рынке. Такая корреляция, кстати, повышает его привлекательность среди россиян, поскольку валютных и квазивалютных активов в свободном доступе сейчас немного, а рубль продолжает постепенно девальвироваться к ключевым мировых валютам», — отмечает Спинка.

Кроме того, у золота своя динамика, которая в последние два года определяется преимущественно спросом на драгоценный металл как на средство сохранения сбережений в условиях геополитической нестабильности, уверен эксперт. Именно поэтому в целом в мире его покупки в прошлом году достигли исторического максимума в 4974 тонны. При этом спрос стабильный как со стороны Центробанков ряда стран, так и со стороны обычных людей на него именно как на инвестиционный актив. На драгоценности из золота он, наоборот, снижается, поясняет Спинка.

«В зависимости от целей и капитала в 2025 году по-прежнему привлекательно будет как физическое золото (слитки и золотые инвестиционные монеты), так и биржевое (валютная пара GLD/RUB). Первое больше подходит для долгосрочного удержания, второе для спекулятивной торговли. В прошлом году драгметалл 40 раз устанавливал новый рекорд стоимости, в этом году тренд продолжится», — резюмирует эксперт.