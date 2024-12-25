Стоимость СУГ в России рухнула в два раза из-за санкций

Цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) в России упали в два раза. Это произошло после вступления в силу санкций ЕС, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

СУГ применяют для отопления или производства нефтехимических продуктов, а также в качестве топлива для машин. В 2023 году Польша, один из крупнейших импортеров, предложила ввести против него санкции. Они вступили в силу 20 декабря. После этого на внутренний рынок в РФ стали поступать дополнительные объемы газа.

В конце ноября на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) оптовые цены на данный вид топлива составляли почти 31 тыс. руб. за тонну. В начале текущей недели они опустились почти до 15 тыс. руб.

В среднем топливо уходит по цене в 14 тыс. руб. за тонну. По состоянию на 25 декабря стоимость СУГ — 17,1 тыс. руб. за тонну. Россия для компенсации европейских поставок увеличила экспорт СУГ в Китай, Монголию, Армению и т. д.

Ранее стало известно, что в Европе выросло потребление газа из хранилищ из-за холодов. Страны ЕС стали активнее тратить топливо.