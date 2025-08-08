сегодня в 14:27

Стоимость газа в ЕС падает на фоне новостей о встрече Путина и Трампа

Стоимость природного газа в ЕС уменьшается на протяжении недели из-за новостей о грядущей встрече президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Фьючерсы на топливо торгуются в пределах 32-35 евро за мегаватт-час, сообщает РБК со ссылкой на материал Bloomberg.

Участники рынка считают, что цены на газ уменьшаются из-за вероятности переговоров Путина и Трампа. Встречу могут провести в ближайшие дни.

Интерес к вероятным переговорам увеличился после того, как Трамп рассказал о готовности встретиться с главой РФ без необходимости сначала провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что встреча Путина и Трампа может пройти 11 августа. Одно из возможных мест встречи — итальянский Рим.