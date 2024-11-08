сегодня в 22:54

Стоимость биткоина обновила исторический максимум в 77 тысяч долларов

Биткоин снова обновил исторический максимум. Согласно данным площадки Binance, его стоимость, по данным на 22:15 по Москве, достигла 77 тысяч долларов, сообщает ТАСС .

По данным на 22:20 по Москве, криптовалюта замедлила рост и находилась на уровне 76,878 тысяч долларов.

Ранее стоимость биткойна выросла до 73 тысяч долларов, повторив уровень середины марта 2024 года.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский заявил, что на фоне выборов в США биткоин может еще вырасти. Предварительные результаты президентской гонки в США подстегнули рост самой популярной криптовалюты.