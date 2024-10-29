Биткоин четыре раза дорожал во вторник
Биткоин подорожал до 73 тысяч долларов
Стоимость биткойна выросла до 73 тысяч долларов, повторив уровень середины марта 2024 года, сообщает ТАСС.
По данным криптовалютной биржи Binance, стоимость биткоина выросла до 73,112 тысяч долларов.
Биткойн во вторник начала рост с 70 тысяч долларов, дважды дорожал и достиг уровня марта 2024 года.
Ранее РИАМО опубликовало материал о Сатоши Накамото — предполагаемом авторе или группы специалистов, которые придумали и реализовали систему электронной наличности.