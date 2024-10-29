Биткоин четыре раза дорожал во вторник

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Биткоин подорожал до 73 тысяч долларов

Стоимость биткойна выросла до 73 тысяч долларов, повторив уровень середины марта 2024 года, сообщает ТАСС .

По данным криптовалютной биржи Binance, стоимость биткоина выросла до 73,112 тысяч долларов.

Биткойн во вторник начала рост с 70 тысяч долларов, дважды дорожал и достиг уровня марта 2024 года.

Ранее РИАМО опубликовало материал о Сатоши Накамото — предполагаемом авторе или группы специалистов, которые придумали и реализовали систему электронной наличности.