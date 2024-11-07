Новый рекорд: самая популярная криптовалюта стала дороже 76 тысяч долларов

сегодня в 10:39

Биткоин подскочил выше 76 тысяч долларов впервые в истории

По данным Coindesk, предварительные результаты президентской гонки в США подстегнули рост самой популярной криптовалюты. Стоимость биткоина превысила 76 тыс. долларов — это новый рекорд, сообщает «Финам» .

Согласно ожиданиям участников крипторынка, одержавший победу Дональд Трамп выступит с поддержкой отрасли цифровых активов. Ранее политик заявлял, что готов решить проблему госдолга США при помощи криптовалют — это дополнительно стимулирует биткоин.

В результате курс биткоина поднимался до 76 457 долларов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в марте — 73 777 долларов. Эфир тоже показывает заметную положительную динамику, его стоимость поднималась до уровня минувшего августа — около 2 900 долларов.

Акции криптокомпаний также растут. Стоимость криптобиржи Coinbase увеличилась на 31%, а бумаги MicroStrategy — крупнейшего держателя биткоинов — подскочили на 13%.