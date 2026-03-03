Ставропольцы устраиваются на вторую работу из-за низкой зарплаты

Экономист, доцент кафедры государственного, муниципального управления и экономики труда института экономики и управления СКФУ Анастасия Кальная рассказала, что большинство жителей Ставрополья совмещают две и более работы из-за недостаточного дохода на основном месте, сообщает «Победа 26» .

По словам эксперта, мультизанятость особенно распространена среди молодежи. Специалисты нередко работают сразу над несколькими проектами или удаленно в разных организациях. Чаще всего это касается сфер бухгалтерского учета, образования, медицины и услуг.

Главная причина — низкий уровень оплаты труда на основной работе. Кроме того, жители региона рассматривают дополнительную занятость как подстраховку на случай увольнения или возможность реализоваться в новой сфере.

Большинство совмещают несколько работ уже более пяти лет. При этом около трети опрошенных заявили, что отказались бы от подработки, если бы доход на основном месте увеличился в три раза.

