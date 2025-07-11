Стало известно, сколько россияне потратили денег на покупку книг в 2025 году

В первой половине текущего года общий средний чек платежа за приобретение книг вырос до 542 рублей с 442 рублей годом ранее, сообщили РИАМО в банке «Русский стандарт».

В финансовой организации изучили особенности покупок книг россиянами. Тренд, который отмечали аналитики банка еще в 2024 году, — растущий интерес к онлайн-покупкам учебной и художественной литературы на фоне популярности книжных интернет-магазинов с доставкой заказов. В итоге в текущем году впервые по числу покупок онлайн и вовсе опередил традиционные визиты в книжные магазины.

Так, согласно статистике банка, на онлайн-покупки книг пришлось 54% от всех таких операций по картам банка с начала 2025 года, а на офлайн-платежи — 46%. Примечательно, что годом ранее с аналогичной долей в 54%, напротив, лидировал офлайн, у онлайна было 46%.

Как показала статистика, в офлайне россияне покупают книги реже, но на более высокие средние чеки. Так, средняя сумма платежа за книги в офлайне выше, чем в онлайне — 787 рублей против 335 рублей соответственно.

При этом самые высокие средние чеки на книги (в онлайне и в офлайне) с начала текущего года были отмечены в апреле (603 руб.), на втором месте март (565 руб.), на третьем — январь (523 руб.).