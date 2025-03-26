Стало известно, с чем связаны проблемы в работе СБП
Роскомнадзор: проблемы с СБП были связаны со сбоем на инфраструктуре НСПК
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Проблемы с проведением оплаты через систему быстрых платежей (СБП) были связаны со сбоем в работе инфраструктуры Национальной системы платежных карт, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.
В настоящее время специалисты проводят восстановительные работы.
Как отметили в пресс-службе системы, другие сервисы и системы НСПК продолжают работать в штатном режиме.
В среду утром в России перестала работать система быстрых платежей. Проблемы наблюдаются у нескольких банков, в том числе Т-Банка, Сбера и Газпромбанка. Позднее пользователи заявили о массовых сбоях у банков, операторов и на сайтах Рунета.