Стало известно, подскочат ли в России цены на фрукты и овощи из-за неурожая

Агроном: большого роста цен на фрукты и овощи из-за неурожая не ожидается

Кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Людмила Шубина прокомментировала ситуацию с недобором урожая фруктов и овощей в России в этом году. По ее словам, он не составляет большой опасности для цен, сообщает «ФедералПресс» .

«Ценообразование часто зависит от дефицита той или иной продукции. Безусловно, если в регион не завезут картофель, допустим, из Белоруссии, то часто мы можем видеть на прилавках картофель из Египта, из Израиля», — сказала агроном.

По ее словам, все будет зависеть от цен в мире. Небольшой недобор картофеля сможет восполнить импорт. Цены на морковь, свеклу и капусту всегда средние, здесь роста точно ожидать не стоит.

В выигрышном положении как всегда останутся дачники, они смогут пользоваться своими запасами всю зиму.

Ранее сообщалось, что в России перестал действовать запрет на экспорт сахара. Его ввели 6 мая для поддержания стабильности внутреннего рынка.