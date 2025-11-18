Стало известно, когда в Петербурге и Ленобласти поднимут цену на трудовой патент

В Петербурге и Ленобласти с 2026 года вырастет цена трудового патента

Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области планируют поднять цену трудового патента для иностранных граждан с 2026 года, об этом сообщает «Бриф24» .

Как сообщил 18 ноября депутат петербургского ЗакСа Денис Четырбок, с 2026 года месячная плата за единый трудовой патент для мигрантов в указанных регионах возрастет до 8 тыс. рублей.

По информации депутата, цена патента увеличится по сравнению с нынешней, составляющей 6 тыс. рублей. Такое же увеличение произойдет и в Ленинградской области.

Следует отметить, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко еще в июле 2024 года заявлял о планах поднять стоимость патента до 8 тыс. рублей уже с 1 сентября 2025 года. Тогда же обсуждалась возможность использования одного трудового патента для законной работы как в Петербурге, так и в Ленобласти.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.