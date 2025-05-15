Стало известно, когда IKEA и Zara могут вернуться в Россию

Торговая сеть по продаже одежды Zara может вернуться на российский рынок после 2027 года, но наиболее вероятный сценарий — в 2029 году. Такой прогноз озвучила вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева, сообщает ТАСС .

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин также рассказал, что одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома IKEA не планирует возвращаться в Россию в ближайшем будущем. Вместе с тем он обратил внимание, что в стране есть альтернативы компании из Швеции, которые, возможно, могут ее заменить.

Ранее основатель японской сети одежды Uniqlo Тадаси Янаи заявил, что не вернет бизнес в Россию из-за данного им обещания. После начала спецоперации Uniqlo пыталась остаться в РФ, однако ушла с рынка из-за волны критики со стороны японского общества и протестных акций.

На днях президент России Владимир Путин высказался о возвращении покинувших Россию иностранных компаний.