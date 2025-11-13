Стало известно, какие переводы Центробанк РФ блокировать не станет

Банк России не будет блокировать переводы всех денег человека на одну карту по системе быстрых платежей (СБП), сообщает SHOT .

Центробанк РФ ввел новый критерий для выявления подозрительных операций. В списке действий, вызывающих настороженность регулятора, теперь значится перевод всех средств на одну карту. Эта информация вызвала беспокойство у россиян, так как многие, получая зарплату на карту одного банка, сразу переводят деньги на другую, которой пользуются ежедневно.

ЦБ будет рассматривать подозрительными цепочки действий, при которых после сбора всех средств на одной карте клиент переводит их новому получателю. Блокироваться будет только вторая операция, при этом общая сумма должна составлять не менее 200 тыс. рублей.

По мнению юриста Ивана Морозова, объем блокируемой суммы будет зависеть от конкретного человека: насколько для него типичны переводы тех или иных сумм.

Морозов добавил, что блокировке может подвергнуться перевод всех своих денег на одну карту в том случае, если раньше пользователь не делал этого регулярно.

