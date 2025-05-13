Стало известно, как россияне защищаются от укусов насекомых

С 1 апреля по 5 мая 2025 года цены на репелленты в России выросли с 151 до 182 рублей (+20%) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом продажи по стране выросли на 7%, сообщили РИАМО в пресс-службе финтех-компании «ЮMoney».

Аналитики «Контур.Маркета» проанализировали данные из 3,1 млн чеков, полученных в торговых точках по всей стране при покупке средств защиты от насекомых.

В некоторых регионах России рост продаж средств защиты от насекомых был более значительным. Например, в Башкортостане продажи выросли на 26%, а средний чек увеличился на 25%. В Ленинградской области продажи выросли на 21%, а средний чек увеличился на 24%.

«Спрос россиян на репелленты, в том числе средства от клещей, в этом году совпал с началом пика их активности — апрелем. На это повлияла аномально теплая зима. Дачный сезон начался раньше обычного, вероятно люди запаслись репеллентами впрок, отсюда и некоторое отставание продаж, и даже в отдельных регионах — отрицательный рост», — сказала аналитик «Контур.Маркета» Ксения Корзан.

В апреле–мае 2025 года «ЮMoney» опросил более 2,5 тыс. пользователей. Согласно исследованию, 30% опрошенных тратят на защиту от насекомых за сезон от 500 до 1000 рублей. При этом 24% респондентов не используют средства защиты от насекомых. Еще 14% готовы потратить на репелленты от 2000 до 5000 рублей, 12% — от 5000 до 7000 рублей, 9% — от 7000 до 9000 рублей и 6% — от 9000 до 10000 рублей. И лишь 5% опрошенных россиян тратят на репелленты за сезон более 10 тыс. рублей.

Подавляющее большинство участников опроса (70%) выразили свою любовь к отдыху на природе с приходом тепла. Еще 27% респондентов иногда выбираются на природу, а 3% опрошенных не испытывают удовольствия от такого времяпрепровождения.

Помимо этого, 63% респондентов признались, что их беспокоят укусы насекомых. В то же время 37% опрошенных не испытывают дискомфорта из-за этого.

К специалисту после укуса клеща обращаются 49% опрошенных, 33% граждан пытаются удалить его сами, 14% ищут информацию в интернете, а остальные паникуют и советуются с близкими.

Кроме того, 44% россиян для защиты от клещей носят закрытую одежду и обувь. Еще 41% опрошенных регулярно осматривает себя, детей и животных после прогулки, 36% респондентов используют защитные спреи. Лишь 23% участников опроса делают прививку от энцефалита, а 22% опрошенных никак не защищаются.