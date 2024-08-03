Стало известно, из какой африканской страны чаще всего зовут работать в Россию

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Жители Кении стали лидерами бума привлечения работников из Африки в Россию

По данным онлайн-рекрутинга hh.ru, жители Кении стали лидерами бума привлечения сотрудников из Африки в Россию. С января по июнь текущего года число вакансий для них выросло на 3842% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года, сообщает РБК .

Вторую строчку занимает Зимбабве с приростом предложений на 1400%. Тройку лидеров замкнул Камерун, для жителей которого количество вакансий взлетело на 829%.

На четвергом месте по привлечению африканцев в Россию расположилась Замбия (+700%), а на пятом — Алжир (+575%).

По итогам I полугодия 2024 года российские компании существенно нарастили активность по привлечению новых сотрудников из стран африканского континента. Это связано с острым дефицита кадров на отечественном рынке труда.

Ранее Совет Федерации РФ одобрил закон о введении «режима высылки» для мигрантов. Мера начнет распространяться на нелегалов, которые незаконно находятся в стране и были замечены в нарушении законов.