Стало известно, что станет с австрийцами при отказе от российского газа

Австрийцы и заводы, работающие на территории страны, могут стать банкротами, если российский газ перестанет поставляться. Об этом в эфире RT рассказала бывший министр иностранных дел европейской страны Карин Кнайсль.

2021 году Австрия была зависима от российского газа на 75%. В 2024 году показатель увеличился до 90%. У государства нет выхода к морю, а доставлять СПГ недешево.

Для большого количества домохозяйств это стало еще одним бременем. При этом в стране есть инфляция и высокие цены на электричество. В частности, банкротятся рестораны и гостиницы.

Ранее австрийская компания Wien Energie решила отказаться от российского газа. Фирма обеспечивает энергией 2 млн человек.