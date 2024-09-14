Австрийская компания Wien Energie решила отказаться от российского газа
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Австрийская компания Wien Energie, обеспечивающая энергией около 2 миллионов человек в Вене, а также за пределами этого города, заявила, что намерена отказаться от российского газа, пишет РБК.
Власти объяснили решение об отказе от российского газа необходимостью обеспечить «безопасные поставки». Компания заявила, что уже получила 10 ТВтч от альтернативных источников из Северной Африки и Северного моря.
«Из-за агрессивной войны России независимость от российского газа имеет решающее значение для безопасности поставок. Все домохозяйства, коммерческие потребители и электростанции (в Вене — ред.) будут работать на нероссийском газе в 2025 году», — заявил руководитель финансового управления Вены Петер Ханке.
По данным Bloomberg, компания Wien Energie продолжает покупать «голубое топливо» через Центрально-европейский газовый хаб, но теперь планирует всякий раз трейдеров подтверждать, что приобретаемый ресурс не имеет отношения к России.