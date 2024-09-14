Австрийская компания Wien Energie решила отказаться от российского газа

Австрийская компания Wien Energie, обеспечивающая энергией около 2 миллионов человек в Вене, а также за пределами этого города, заявила, что намерена отказаться от российского газа, пишет РБК .

Власти объяснили решение об отказе от российского газа необходимостью обеспечить «безопасные поставки». Компания заявила, что уже получила 10 ТВтч от альтернативных источников из Северной Африки и Северного моря.

«Из-за агрессивной войны России независимость от российского газа имеет решающее значение для безопасности поставок. Все домохозяйства, коммерческие потребители и электростанции (в Вене — ред.) будут работать на нероссийском газе в 2025 году», — заявил руководитель финансового управления Вены Петер Ханке.

По данным Bloomberg, компания Wien Energie продолжает покупать «голубое топливо» через Центрально-европейский газовый хаб, но теперь планирует всякий раз трейдеров подтверждать, что приобретаемый ресурс не имеет отношения к России.