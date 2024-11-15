Стали известны главные покупатели российского газа в Евросоюзе

Главными покупателями газа из РФ за 8 месяцев в ЕС стали Франция и Венгрия

С января по август главными покупателями российского газа в Евросоюзе были Франция, Венгрия и Испания. На них пришлось чуть более 50% всего импорта из РФ, сообщает РИА Новости .

В текущем году Россия поставила в ЕС голубого топлива на 9 млрд евро, при этом трубопроводный газ снова стал главным в отечественном экспорте. На данную продукцию пришлось 4,6 млрд евро, а на СПГ — 4,4 млрд евро.

Больше всего газа в РФ закупила Франция, за восемь месяцев страна увеличила закупки на 30% — до 1,9 млрд евро. Венгрия стала второй, сократив импорт почти на треть — до 1,6 млрд евро. В топ-3 также вошла Испания (1,4 млрд евро).

Ранее аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев рассказал РИАМО, что рост стоимости газа в Евросоюзе можно объяснить уменьшением запасов в хранилищах, по сравнению с 2023 годом, и понижением выработки электричества ветровыми и тепловыми станциями.