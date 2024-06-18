Стала известна сумма, которую зарабатывают в РФ Coca-Cola и Pepsi, ушедшие из страны

По данным Bloomberg, крупные западные компании, заявившие об уходе с российского рынка, продолжают зарабатывать в РФ. Среди них Coca-Cola, PepsiCo и Danone, Carlsberg, сообщает Lenta.ru .

Аналитик компании CFRA Research Гаррет Нельсон заявил, что российские предприятия Coca-Cola находятся под управлением Multon Partners, которая принадлежит британской «дочке» фирмы — Coca-Cola HBC. Multon выпускает напитки под брендом «Добрый Cola», прибыль от продажи которых переместилась из американской компании в дочернюю британскую. При этом стало известно, что на бренд «Добрый Cola» приходится 14% рынка, что делает его самым популярным газированным напитком в России.

Bloomberg отмечает, что другие корпорации применяют такую же схему работы. Так, PepsiCo в России производит продукцию под брендами Evervess и Frustyle. Доходы компании выросли на 12% в годовом выражении.

Также в Bloomberg утверждают, что компаний решили продолжить работу в РФ из-за возможных издержек при уходе с рынка. Власти страны изменили законодательство в ответ на санкции, из-за чего не все западные фирмы готовы продавать активы с большими скидками.

Ранее стало известно, что Роспатент получил заявки на регистрацию товарных знаков брендов Coca-Cola. Документы поданы для безалкогольных и алкогольных напитков, газировки.