Средний чек на масло и сыпучие продукты в магазинах составил 200 рублей

В кассовых чеках россиян по числу товаров за минувшие три квартала отмечались 3 категории-лидеры среди продуктов: «напитки», «хлеб и хлебобулочные изделия», а также «молоко, кисломолочные продукты, сыр и яйца». Средняя сума покупки по чекам варьируется в зависимости от категории, сообщили РИАМО в банке «Русский стандарт».

Среди 100 самых часто покупаемых товаров эксперты выделили наиболее популярные продукты и поделили их на категории: «напитки», «хлеб и хлебобулочные изделия», «молоко, сыр и яйца», «мясные и рыбные продукты», «овощи, фрукты, ягоды», «сладости» и «масло и сыпучие продукты». Взяв общее число товаров в этих категориях за 100%, аналитики сравнили их доли между собой.

При этом средний чек в категории «напитки» за обозреваемый период составил 126 руб. Сюда вошли как холодные (вода, лимонад, соки, квас, морс и пр.), так и горячие напитки (чай, кофе).

Средний чек на хлеб и хлебобулочные изделия с января по сентябрь 2024 года был 74 руб., а в категории «молоко, кисломолочные продукты, сыр и яйца» — 127 руб.

Далее в зависимости от доли по числу товаров в кассовых чеках среди обозреваемых категорий — «мясо и мясные продукты, рыба и морепродукты». На них пришлось 14% со средним чеком в 362 руб.

13% пришлось на столь любимые всеми сладости — конфеты, мороженое, печенье, десерт, шоколад, торт и пр. По данным банка, средний чек одной покупки этих лакомств с января по сентябрь 2024 года составил 154 руб.

У овощей, фруктов и ягод — 12%. А средний чек одной их покупки за три квартала текущего года — 134 руб.

И, наконец, 7% среди самых популярных категорий продуктов за три квартала 2024 года — у масла и сыпучих продуктов (крупы, макароны, соль, сахар). Согласно статистике банка, средняя сумма покупки здесь составила 200 руб.