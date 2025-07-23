сегодня в 10:58

Спрос на мигрантов из дальнего зарубежья увеличивается в России

Российский бизнес начал активно нанимать на работу мигрантов из дальнего зарубежья. Набор идет в рамках выделенных квот, сообщают «Ведомости» со ссылкой на доклад Банка России «Региональная экономика».

Мигрантов из Африки планируют трудоустроить в Орловской области. Они будут работать на производстве кабельной продукции.

Приезжих из дальнего зарубежья становится все больше. Постепенно меняется их соотношение с мигрантами из стран СНГ.

Младший директор по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Владислав Бухарский подтвердил эту тенденцию. По его словам, регионы активно расширяют географию привлечения кадров из-за ограничений, которые ввели в стране для мигрантов.

Теперь неконтролируемая миграция окажется под пристальным вниманием совета безопасности, что свидетельствует об изменении подхода к вопросам, касающимся миграционной политики.