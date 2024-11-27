Совфед одобрил закон о федеральном бюджете

Сенаторы одобрили закон о федеральном бюджете на 2025 год, а также на плановый период 2026–2027 годов. Решение было принято единогласно. «За» проголосовали все 160 сенаторов, сообщает ТАСС .

Согласно утвержденному документу, доходы бюджета в следующем году прогнозируются в размере 40,296 трлн рублей. В 2026 году — 41,84 трлн рублей, а в 2027 году — 43,154 трлн рублей.

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов рассказал, что бюджетная политика России на ближайшие три года будет сбалансированной и взвешенной, при этом отдельные направления получат льготы и финансирование. Бюджет будет поддерживать те сектора, которым требуется помощь, и особенно отвечающие задачам, поставленным президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Совет Федерации России одобрил законы о запрете в стране пропаганды чайлдфри — идеологии, подразумевающей сознательный отказ от деторождения. Совфед также одобрил штрафы для россиян до 5 млн рублей за это правонарушение.