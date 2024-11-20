Совфед одобрил 5-миллионные штрафы для россиян за пропаганду чайлдфри

Совет Федерации России одобрил законы о запрете в России пропаганды чайлдфри — идеологии, подразумевающей сознательный отказ от деторождения. Совфед также одобрил штрафы для россиян за это правонарушение, которые достигнут до 5 000 000 рублей, сообщает РИА Новости .

Согласно одобренному сенаторами закону, владельцев порталов или информационных систем обяжут мониторить соцсети, чтобы не допускать распространения пропаганды чайлдфри. Распространение информации, пропагандирующей отказ от деторождения, будет основанием для включения сайта в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.

Российские власти также будет обязаны предпринимать шаги по защите несовершеннолетних от пропаганды чайлдфри. Кроме того, если в любом из новых фильмов найдут поощрение отказа от деторождения, то ему не выдадут прокатного удостоверения.

Закон не будет распространяться на информацию о монашеском образе жизни и обете безбрачия, добавляется в документе.