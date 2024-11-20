Совфед одобрил 5-миллионные штрафы для россиян за пропаганду чайлдфри
Совет Федерации России одобрил законы о запрете в России пропаганды чайлдфри — идеологии, подразумевающей сознательный отказ от деторождения. Совфед также одобрил штрафы для россиян за это правонарушение, которые достигнут до 5 000 000 рублей, сообщает РИА Новости.
Согласно одобренному сенаторами закону, владельцев порталов или информационных систем обяжут мониторить соцсети, чтобы не допускать распространения пропаганды чайлдфри. Распространение информации, пропагандирующей отказ от деторождения, будет основанием для включения сайта в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.
Российские власти также будет обязаны предпринимать шаги по защите несовершеннолетних от пропаганды чайлдфри. Кроме того, если в любом из новых фильмов найдут поощрение отказа от деторождения, то ему не выдадут прокатного удостоверения.
Закон не будет распространяться на информацию о монашеском образе жизни и обете безбрачия, добавляется в документе.