Силуанов сказал, какой будет бюджетная политика РФ на 3 года

Бюджетная политика России на ближайшие 3 года будет сбалансированной и взвешенной, при этом отдельные направления получат льготы и финансирование, сообщил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на пленарном заседании IX Международного форума Финансового университета.

«В следующие 3 года мы будем проводить очень взвешенную, сбалансированную бюджетную политику, но не будем отказываться от стимулирования отдельных направлений, таких как технологическое развитие, прорыв. И будем поддерживать эти отрасли как деньгами, так и льготами, и субсидиями», — сказал Силуанов.

Он отметил, что бюджет будет поддерживать те сектора, которым требуется помощь, и особенно отвечающие задачам, поставленным президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Он решает задачи развития, обеспечивает социальные обязательства и отвечает на вызовы, которые получает Россия.