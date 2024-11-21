сегодня в 13:22

Госдума РФ приняла закон о федеральном бюджете на 2025–2027 годы

Госдума РФ приняла закон о федеральном бюджете на 2025 год, а также на плановый период 2026 и 2027 годов. Он решает задачи развития, обеспечивает социальные обязательства и отвечает на вызовы, которые получает Россия, сообщается на сайте ГД.

Закон приняли в третьем и окончательном чтении. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал, что ключевые приоритеты были определены в начале работы над проектом бюджета. Принятый закон решает все поставленные перед государством задачи.

«На социальную политику в 2025 году в бюджете предусмотрено 6,9 трлн рублей (всего 21,3 трлн за 3 года). Это индексация пенсий, социальных пособий, поддержка семей с детьми», — отметил Володин.

Он также подчеркнул, что обеспечены социальные гарантии военнослужащих и их семей. На достижение технологического лидерства страны выделят 6,1 трлн рублей.

На реализацию нацпроектов в целом направят более 40 трлн рублей. Володин добавил, что также распределены средства на поддержку регионов.

«С 2018 года объем бюджетных расходов вырос в 2,5 раза — с 16 713 млрд до 41 469 млрд рублей», — добавил председатель Госдумы.