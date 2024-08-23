Совет ЕС отказал основателю «Альфа-Групп» Михаилу Фридману в отмене санкций

Суд Евросоюза отказал предпринимателю, создателю «Альфа-Групп» Михаилу Фридману в отмене санкций. Это следует из запроса на арбитраж в Гонконгском международном арбитражном центре (HKIAC), сообщает РБК .

Согласно информации, указанной в запросе, на прошение Фридмана ответили двумя короткими отписками. В них даже не пояснили причину, по которой не могут отменить ограничения. Речь идет о продленных санкциях 2023 и 2024 годов.

Оспорить ограничения Евросоюза можно через прошение в Совет ЕС либо через иск в Генеральный суд ЕС. Адвокаты Фридмана использовали все возможные варианты. В Евросоюзе полностью игнорируют любые аргументы правозащитников. Бизнесмен предложил правительству Люксембурга начать процесс переговоров о выплате ему компенсации в размере 15,8 млрд долларов за замороженные в стране активы.

По информации издания «Ведомости», Фридман уверен, что Люксембург незаконно экспроприировал его активы. Его представители ссылаются на договор 1989 года между СССР и Королевством Бельгии и герцогства Люксембург о взаимном поощрении и защите капиталовложений.

По мнению руководителя отдела экономических исследований CM Service Николая Переславского, вероятность того, что Фридман сможет через Стокгольмский арбитраж вернуть свои замороженные активы в случае отказа властей Люксембурга от добровольного возврата, составляют ровно 50/50.