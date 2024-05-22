Вероятность того, что российский бизнесмен Михаил Фридман сможет через Стокгольмский арбитраж вернуть свои замороженные активы в случае отказа властей Люксембурга от добровольного возврата, составляют ровно 50/50, сообщил РИАМО руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский.

Ранее Фридман предложил правительству Люксембурга начать процесс переговоров о выплате ему компенсации в размере 15,8 млрд долларов за замороженные в стране активы.

По его словам, следует понимать, что европейская юриспруденция очень скрупулезно и ревностно относится к делам, где вопрос касается частной собственности.

«Плюс ко всему Фридман может себе позволить нанять сильных и ангажированных адвокатов, которые вне всякого сомнения будут, что называется „землю рыть“, чтобы завершить дело в пользу своего клиента», — считает эксперт.

Кроме того, у юристов Фридмана есть все основания оспорить заморозку активов в соответствии с инвестиционным договором от 1989 года о защите капиталовложений. И последний немаловажный факт: в апреле текущего года суд Люксембурга постановил снять персональные санкции с бизнесмена, определив их как безосновательные, отметил Переславский.

«Безусловно политическая составляющая будет иметь место, но, на мой взгляд, со временем она будет играть все меньшую роль. Скорее всего, дело затянется на несколько лет и исход его вполне может быть в пользу бизнесмена», — заключил специалист.