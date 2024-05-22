Фридман потребовал от Люксембурга 15,8 млрд долларов за заморозку активов

Российский миллиардер и один из основателей «Альфа-Групп» Михаил Фридман предложил правительству Люксембурга начать процесс переговоров о выплате ему компенсации в размере 15,8 млрд долларов за замороженные в стране активы, сообщает РБК .

Как пишет газета «Ведомости», предложение о переговорах было направлено еще в феврале текущего года, однако ответ от властей Люксембурга миллиардер так и не получил. В случае отказа Фридман намерен обратиться в комиссию ООН по праву международной торговли или в Стокгольмский арбитраж.

Российский бизнесмен считает, что заморозка его активов в рамках западных санкций является незаконной экспроприацией. По мнению Фридмана, Люксембург нарушил двусторонний инвестиционный договор 1989 года о взаимной защите капиталовложений. Согласно документу, власти страны должны выплатить компенсацию.

По данным Forbes, состояние Михаила Фридмана оценивается в 13,3 млрд долларов. После начала СВО бизнесмен попал под санкции Евросоюза, однако позднее Фридману удалось оспорить ограничения.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что состоятельные граждане России начали возвращать на родину свои активы из-за возрастающей угрозы их конфискации. При этом большая часть подсанкционных миллиардеров приняла решение обналичить средства.