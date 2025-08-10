Сотни кафе, баров и ресторанов закрыли в Тюмени

По итогам I погугодия текущего года, в Тюмени закрылись 223 заведения сферы общественного питания. При этом открыли свои двери для посетителей 268 организаций, сообщает РБК .

«За 6 месяцев 2025 года закрылось 223 организации в сфере общепита, что больше, чем за тот же период 2024 года на 10%», — отметили аналитики «Контур. Маркета».

Например, с начала 2025 года прекратили свою работу рестораны «Личи», «Купрум» и «Прихожане»; кафе «Твоя культура», «Тарабарин», «В гостях у шефа» и Hitro; бары «Секреты», «Седьмая парадная» и рестобар «Питер», а также кофейни Cofix и Albert Coffee и др.

По мнению ресторатора Алены Картышкиной, рестораны и кафе закрываются из-за роста стоимости аренды, введения ограничений на продажу алкогольных напитков и трудностей с поиском персонала.

При этом за тот же период в городе появилось 268 новых точек общепита, в том числе ресторан Frank by Баста, бар Velvet, бар-музей Васи Ложкина, ресторан Ola Ola и другие. Специалисты отмечают, что это свидетельствует о росте сегмента в бизнеса.

Ранее стало известно, что бизнес-ланчи в тюменских ресторанах за год подорожали на 23%. В текущий летний сезон в городских заведениях общепита средний чек на обед составил 1352 рубля.