Состояние российских миллиардеров выросло на 20 млрд долларов в этом году

По информации рейтинга Bloomberg Billionaires Index, состояние миллиардеров РФ с начала 2025 года повысилось почти на 20 млрд долларов, сообщает РИА Новости .

Больше всего состояние выросло у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, оно увеличилось на 4,82 млрд долларов, до 15,8 млрд долларов.

Бизнесмен поднялся на восьмое место рейтинга с девятой строчки.

В августе Forbes опубликовал рейтинг богатейших женщин РФ. Самой богатой стала основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким (7,1 млрд долларов), второе место заняла предпринимательница и инвестор Татьяна Литвиненко (3 млрд). Также в топ-3 вошла президент компании Inteco Management Елена Батурина (1,3 млрд).

