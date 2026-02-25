Слуцкий предложил ввести запрет на переводы от незнакомцев

ЛДПР предлагает расширить механизм самозащиты счетов
Экономика

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил разрешить гражданам устанавливать запрет на входящие переводы от неизвестных отправителей, в том числе из-за рубежа, сообщает RT.

По словам депутата, мошенники начали использовать новую схему. Они переводят на счета небольшие суммы с провокационными комментариями, чтобы спровоцировать блокировку.

«Не желая принять факт, что все меньше россиян ведутся на прежние схемы мошенников, злоумышленники перешли к откровенной мести. Они переводят на счета граждан копеечные суммы с провокационными комментариями вроде „За наркотики“ или „За продажу карты“. Цель понятна: банковский мониторинг зафиксирует подозрительные формулировки — и тогда счета могут заблокировать», — объяснил Слуцкий.

Политик назвал происходящее попыткой запугивания и предложил расширить механизм добровольного самозапрета. По его мнению, граждане должны получить право устанавливать полный или частичный запрет на входящие переводы с неизвестных номеров внутри страны и из-за рубежа.

«Человек должен иметь возможность мгновенно ограничить такие транзакции», — заключил Слуцкий.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о высокой востребованности закона о самозапрете на кредиты, который действует уже год и используется для защиты от мошенников.

