Слуцкий предложил ввести запрет на переводы от незнакомцев

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил разрешить гражданам устанавливать запрет на входящие переводы от неизвестных отправителей, в том числе из-за рубежа, сообщает RT .

По словам депутата, мошенники начали использовать новую схему. Они переводят на счета небольшие суммы с провокационными комментариями, чтобы спровоцировать блокировку.

«Не желая принять факт, что все меньше россиян ведутся на прежние схемы мошенников, злоумышленники перешли к откровенной мести. Они переводят на счета граждан копеечные суммы с провокационными комментариями вроде „За наркотики“ или „За продажу карты“. Цель понятна: банковский мониторинг зафиксирует подозрительные формулировки — и тогда счета могут заблокировать», — объяснил Слуцкий.

Политик назвал происходящее попыткой запугивания и предложил расширить механизм добровольного самозапрета. По его мнению, граждане должны получить право устанавливать полный или частичный запрет на входящие переводы с неизвестных номеров внутри страны и из-за рубежа.

«Человек должен иметь возможность мгновенно ограничить такие транзакции», — заключил Слуцкий.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о высокой востребованности закона о самозапрете на кредиты, который действует уже год и используется для защиты от мошенников.

