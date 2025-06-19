Слухи об официальной работе китайского маркетплейса Poizon в РФ оказалась фейком

URA.RU: новости об официальной работе маркетплейса Poizon в РФ не подтверждены

Информация о том, что в России заработал китайский маркетплейс Poizon, официально ничем не подтверждается, сообщает URA.RU со ссылкой на издание «Код Дурова».

Ранее СМИ распространили новости о том, что китайский маркетплейс вновь доступен в РФ. Однако у этой информации нет доказательств. Управляющая Poizon компания ее официально не подтверждала.

Кроме того, появившийся российский сайт маркетплейса принадлежит гонконгской организации Pro new world. Она никак не относится к китайской Poizon, но занимается продажей товаров с маркетплейса на Ozon.

Также специализированные издания заявляют, что якобы сайт Poizon в РФ работает нестабильно, он доступен лишь по отдельному домену, который не принадлежит маркетплейсу.

Некоторые пользователи заметили, что цены на «новом» сайте на 30% выше, чем на оригинальном. Поэтому на данный момент неизвестно, действительно ли платформа будет работать официально в российском сегменте.

Ранее стало известно, что Ozon поднял тарифы на логистику и продажи для селлеров с 13 июня. В феврале платформа уже внедряла новую политику, перекладывающую расходы по возвратам на продавцов.