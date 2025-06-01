Ozon поднимет тарифы на логистику и продажи для селлеров с 13 июня

Начиная с 13 июня 2025 года, маркетплейс Ozon пересмотрит тарифы для партнеров. Изменения коснутся комиссионных сборов и стоимости логистических услуг для всех моделей сотрудничества — FBO, FBS и realFBS, говорится на официальном сайте компании.

Для продавцов, выбравших модель FBS (когда товары хранятся на складах самого продавца — ред.), произойдет унификация тарифов. Исчезнет специальная ставка для малогабаритных товаров до 0,4 литра, а единый тариф для продукции объемом до 1 литра повысится с 76 до 80 рублей.

Что касается модели FBO, при которой товары размещаются на складах Ozon, логистические расходы на доставку товаров небольшого объема до 1 литра увеличатся на 3 рубля — с 43 до 46 рублей. При этом стоимость обслуживания крупногабаритных товаров свыше 190 литров и дополнительная плата за каждый литр сверх установленного объема останутся прежними.

Комиссионные сборы на платформе также изменятся: для FBS категорий повышение ожидается на 3-4,5 процентных пункта, а для FBO формата рост составит 4,5 п. п. Однако продавцы одежды, обуви и аксессуаров смогут сохранить прежний тариф 13%, если успеют оформить поставки до конца июня 2025 года.

Ранее, в феврале этого года, платформа уже внедрила новую политику, перекладывающую расходы по возвратам на продавцов. Такой шаг был частью стратегии по оптимизации логистических затрат компании при обработке отказных товаров.