Силуанов посоветовал россиянам вкладывать деньги в облигации федерального займа

На Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» Силуанова спросили, куда лучше всего вложить деньги. Глава Минфина считает, что, во-первых, нужно вкладываться в себя и свою семью.

«Второе, если вы хотите вложиться вдолгую, — это могут быть государственные бумаги с фиксированной доходностью. Сегодня они, фиксированные доходности, высокие, и эти доходности будут на протяжении всего срока действия бумаги», — заявил Силуанов.

Более рисковым людям он предложил открыть индивидуальный инвестиционный счет и вложиться в ценные бумаги на финансовом рынке. Там доходы выше, но и растут и риски.

По мнению Силуанова, прекрасным вложением является и ипотека по льготным программам, потому что так человек улучшает качество жизни. Также он напомнил о программе долгосрочных сбережений, которая поддерживает граждан через софинансирование.

Ранее Силуанов сообщил, что Россия находится в списке стран, население которых имеет высокий уровень дохода. В аналогичный список Всемирный банк включил РФ еще в июле 2024 года. В перечень государств с высоким уровнем доходов граждан также попали Болгария и Палау.