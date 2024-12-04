Силуанов назвал «достаточно жестким» федеральный бюджет на 2025 год

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что федеральный бюджет будет исполнен при любых значениях курса рубля, сообщает РИА Новости .

Федеральный бюджет будет исполнен при любых значениях курса рубля, заявил министр финансов Антон Силуанов журналистам в кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет».

По его словам, в данной ситуации Россия готова к любым изменениям, так как в федеральном бюджете заложен резерв на случай каких-либо шоков.

При этом глава Минфина назвал «достаточно жестким» федеральный бюджет на следующий год, потому что он сбалансирован на первичном уровне. Также бюджет имеет дефицит по проценту ВВП. На сегодняшний день основной задачей является борьба с инфляцией в стране.

«Для бюджета (ключевая-ред.) ставка — затратная, но мы понимаем, что мы идем на это, чтобы решить основную задачу, когда потом для всех стоимость денег будет снижаться — для бюджета это важно», — добавил Силуанов.

В среду утром на межбанковском валютном рынке доллар опустился до 104 рублей, евро — до 109 рублей. Курс Банка России на 4 декабря составляет 106,1878 рубля за доллар и 112,0200 рубля за евро.